Профибоксы для профориентации детей используют в школах Хабаровска Фото: минобрнауки Хабаровского края

Чтобы помочь подросткам самоопределиться, в Хабаровском крае реализуют проекты, направленные на профориентацию школьников. Они знакомят молодежь с востребованными в регионе специальностями. Так, ученики школы №19 в Хабаровске приняли участие в игре «Профибокс». В ее основе - уникальные авторские методики и интерактивные занятия, которые помогают детям найти свое призвание до выпуска со школы. Интерактивный формат мероприятия учит осознанно принимать решения и работать в команде, развивает креативное мышление.

– Выбор профессий очень велик, поэтому высок шанс запутаться и пропустить актуальные направления. Преимущество «Профибокса» – систематизация профориентационных технологий. Каждый школьник сможет выявить сильные стороны, освоить наиболее значимые компетенции. Более 80 школ края уже получили учебный комплекс. К следующему учебному году выйдет новая версия. В него добавят блок про предпринимательство и самозанятость, – рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

После занятий дети получают доступ к книгам и видео по самоопределению, материалам об учебных заведениях региона.

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