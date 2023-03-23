Реконструкция набережной в центре Хабаровска завершится в 2023 году Фото: минстрой Хабаровского края

Представители минстроя и минтуризма Хабаровского края проинспектировали ход работ на главной набережной краевой столицы. В Центральном районе города ведутся работы по реконструкции объекта. К концу подходит четвертый – последний этап ремонта.

Набережную приводят в порядок по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Работы должны были закончиться намного раньше, но сроки сдачи объекта были сдвинуты из-за паводков.

- Первые три этапа реконструкции завершились еще в 2019-м. Сроки сдачи последнего этапа были назначены на 2021 год, но из-за подъема воды в Амуре этого сделать не удалось, - рассказал Алексей Дубов, и. о. министра строительства Хабаровского края.

Сейчас ремонтом занимается подрядчик «Акватик». Отставание в сроках постепенно сокращается. Закончить работы планируют до конца 2023 года.

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