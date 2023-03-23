В Хабаровске приступили к проектированию самой протяженной набережной в ДФО Фото: минстрой Хабаровского края

К проектированию самой протяженной на Дальнем Востоке набережной приступили представители краевых министерств туризма и строительства. Она стала одним из проектов, которые вошли в мастер-план Хабаровска. Составной частью объединенной набережной станет пешеходный мост, связывающий центральную часть города с дамбой Амурского затона.

- Уже заключен контракт с ООО «ДВПИ» на инженерные изыскания и проектирование, - уточнил Алексей Дубов, и. о. министра строительства Хабаровского края.

Протяженность пешеходной зоны составит девять километров. Вдоль нее будут располагаться знаковые для города и края объекты культуры, спорта, отдыха и досуга.

- На набережной оборудуют смотровые площадки, велодорожки, зоны для активного и спокойного отдыха. Здесь будут работать открытый бассейн, колесо обозрения, краеведческий и художественный музеи, филармония, гостиница с аквапарком. По предварительным оценкам, поток посетителей может составить более миллиона человек в год, - сказал Михаил Сафронов, представитель министерства туризма края.

Набережную будут строить в два этапа: от Речного вокзала до Водоканала и от Водоканала до ТЦ «Броско Молл».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.