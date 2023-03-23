Вступился за даму: мужчина избил и зарезал обидчика соседки в Эльбане

Мужчина убил соседа за избиение женщины в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель поселка Эльбан предстанет перед судом за убийство после того, как жестоко расправился со своим соседом. Он до полусмерти избил потерпевшего, а после – пырнул ножом. Несмотря на старания врачей, спасти мужчину не удалось.

События разворачивались в квартире обвиняемого. Вместе с соседкой он распивал спиртное. Женщина жаловалась товарищу на своего сожителя – тот регулярно издевался и избивал ее. Слушая историю собутыльницы, хозяин квартиры впал в ярость. Он разозлился на то, что кто-то смог поднять руку на женщину. Тогда он решил наведаться к обидчику.

Спустившись этажом ниже, мужчина постучал в квартиру соседа. Тот открыл и впустил гостя. Между ними завязался конфликт, переросший в драку. «Борец за справедливость» заколотил оппонента кулаками, а потом схватил нож и нанес финальный удар.

Когда приехала «скорая», состояние пострадавшего было тяжелым. Его забрали в больницу, где вскоре он погиб от полученных травм.

- Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование закончилось, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обвиняемого могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет.

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