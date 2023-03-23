Антон Егорьков стал президентом ХК «СКА-Нефтяник» в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Антон Егорьков стал президентом ХК «СКА-Нефтяник» после того, как несколько месяцев занимал должность директора клуба. С новым назначением его поздравил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Готовимся к новому сезону! Спасибо за поддержку нашим болельщикам! – сказал глава региона.

В январе 2023 года Антон Егорьков был назначен директором «СКА-Нефтяник» после того, как должность освободил предыдущий глава - Семен Экшенгер. Теперь же кадровые изменения произошли после того, как с поста президента ушел Александр Никитин. Его назначили на аналогичную должность в ХК «Амур».

Напомним, 33-летний Антон Егорьков закончил МГУ, защитил магистерскую диссертацию в РАНХиГС. Сейчас он также занимает пост исполнительного директора Федерации дзюдо ДФО.

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