Безопасность дорог усилят в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае работают над повышением безопасности дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Впервые за три года из регионального бюджета были выделены средства на установку дорожных знаков, ограждений, обустройство пешеходных переходов и тротуаров. В 2022 году количество погибших в ДТП сократилось на 10 процентов. Во многом это заслуга проведенной работы.

- Главам муниципальных образований и собственникам дорог нужно провести анализ условий дорожного движения на трассах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Полученную информацию необходимо использовать при организации мероприятий, направленных на ликвидацию «очагов аварийности», предупреждение новых мест концентрации ДТП, – сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Чтобы усилить безопасность дорожного движения, в регионе проведут проверку дорожных знаков на соответствие ГОСТу, заменят непригодные или стертые таблички. Также работа будет направлена на выявление аварий, установление их причин и разработку мер по снижению их числа. Еще запланировано обновление разметки на дорогах с использованием стойких материалов. На эти работы выделят 150 миллионов рублей.

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