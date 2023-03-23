Фото: пресс-служба закдумы Хабаровского края

В Хабаровске состоялось расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе на тему: «Защита прав молодежи: молодая семья и укрепление традиционных российских ценностей».

В мероприятии приняли участие представители краевых и городских властей, Законодательной думы Хабаровского края, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, а также уполномоченные по правам человека из 17 регионов страны.

Были заслушаны доклады о реализации молодежной политики. Участники заседания обсудили меры поддержки молодых семей: выплаты на детей, льготные ипотеки и субсидии.

Председатель краевого парламента Ирина Зикунова представила доклад по теме законодательного обеспечения политики в области поддержки материнства и детства. В своем выступлении спикер подчеркнула, что законотворчество в данной сфере должно носить системный, долгосрочный характер:

«Дума в реализации такого комплексного подхода приняла два базовых нормативных акта: о поддержке семей и о молодежной политике. Второе направление нашей деятельности - оперативная отработка федеральной повестки, рассмотрение в первоочередном порядке норм, которые заводятся в федеральном законодательстве. Так, состоялись заседания по введению механизмов единой выплаты для детей, предложенные президентом РФ. Приняты законы, которые вводят запрет на употребление детьми вредных, содержащих токсические компоненты продуктов; на пребывание детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их физическому и моральному здоровью; на публичную пропаганду педофилии».

Также Ирина Зикунова обратила внимание на возможность дополнительных мер поддержки молодежи: предоставление компенсирующих районных и северных выплат уже с первого года работы молодежи, повышение трудовой квалификационной заинтересованности в сфере здравоохранения и культуры путем предоставления компенсаций на услуги ЖКХ по аналогии со сферой образования.

По итогам заседания будут разработаны рекомендации для органов государственной власти.