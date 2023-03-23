Форум «Архитекторы лета - 2023», посвященный отдыху детей, стартовал в Хабаровском крае

Оздоровление детей обсудили на форуме «Архитекторы лета – 2023» Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал форум «Архитекторы лета - 2023» на базе детского центра «Созвездие». Организаторы и участники мероприятия посвятят четыре дня обсуждению вопросов отдыха и оздоровления детей, лучших проектов и практик, которые планируют внедрять в регионе.

Участники форума будут работать по трем основным направлениям - воспитание, мастерство и здоровье. В план мероприятия также вошли пленарное заседание и круглые столы, где выступят краевые и федеральные эксперты.

- Также состоится презентация молодежного проекта «Форум вожатых» и семинар по развитию Российского движения детей и молодежи «Движение первых», - уточнили в правительстве Хабаровского края.

Этим летом детей на отдых примут 422 организации. На базе краевых адаптивных школ и интернатов будут работать летние лагеря для детей-инвалидов. Планируется открыть лагеря и на базе учреждений профобразования.

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