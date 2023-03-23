Воспользовался доверием: мужчина обокрал знакомую с Хора и сбежал в Хабаровск

Полиция Хабаровска взяла под стражу мужчину из-за кражи и побега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница поселка Хор обратилась в полицию, заявив, что ее обокрал знакомый. Общий ущерб она оценила в 110 тысяч рублей.

Женщина с ее 29-летним приятелем отдыхали у нее дома. Во время застолья мужчина заметил, что хозяйка квартиры перекладывала что-то из карманов куртки, и увидел пачку денег и телефон. Гость дождался, пока она выйдет из комнаты, и сразу бросился рыскать по чужим вещам. Он достал сверток с деньгами и смартфон, вызвал такси и быстро уехал в Хабаровск.

- Оказалось, что украденная сумма составила 93 тысячи рублей. Телефон подозреваемый продал прохожему за пять тысяч. Когда его задержали, у мужчины из всей суммы осталось только 3,5 тысячи рублей, остальное он потратил на развлечения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанного взяли под стражу и завели на него уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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