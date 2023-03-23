Пожилую женщину сбила иномарка в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Вечером 22 марта в Хабаровске произошло ДТП. Авария случилась примерно в 19:35 около дома №18 по Ленинградской улице. 35-летний водитель на Toyota Prius сбил пенсионерку. Женщина 65 лет с травмами попала в больницу.
Сообщается, что старушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- За прошедшие сутки на дорогах Хабаровска зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, травмы получили шесть человек, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Водителям напомнили о правилах дорожного движения: на нерегулируемых пешеходных переходах нужно пропускать идущих людей.
Чуть раньше в Хабаровске сбили 17-летнего парня. В 17:22 подросток переходил улицу Краснореченскую в неположенном месте и попал под колеса автобуса №40. Он получил травмы, но они оказались несерьезными - юноше назначили лечение на дому.
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