Пожилую женщину сбила иномарка в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Вечером 22 марта в Хабаровске произошло ДТП. Авария случилась примерно в 19:35 около дома №18 по Ленинградской улице. 35-летний водитель на Toyota Prius сбил пенсионерку. Женщина 65 лет с травмами попала в больницу.

Сообщается, что старушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- За прошедшие сутки на дорогах Хабаровска зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, травмы получили шесть человек, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Водителям напомнили о правилах дорожного движения: на нерегулируемых пешеходных переходах нужно пропускать идущих людей.

Чуть раньше в Хабаровске сбили 17-летнего парня. В 17:22 подросток переходил улицу Краснореченскую в неположенном месте и попал под колеса автобуса №40. Он получил травмы, но они оказались несерьезными - юноше назначили лечение на дому.

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