Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края вакцинироваться от клещевого энцефалита

Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края привиться от клещевого энцефалита Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае проходит прививочная кампания против клещевого энцефалита. Жителям региона рекомендуют делать прививки, не дожидаясь начала сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Личным примером губернатор края Михаил Дегтярев показал, что в иммунизации нет ничего страшного и опасного.

- В нашем крае много людей ходит в тайгу, выезжает на рыбалку, охоту, ходит в лес за грибами или просто прогуляться. А там могут быть клещи. Я много езжу по региону по службе, выбираюсь на прогулку с семьей и собакой. Поэтому привился сам и всем рекомендую это сделать, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2023 году вакцинировались уже около 20 тысяч человек. За этот сезон планируется поставить около 100 тысяч прививок. Один укол может защитить человека от опасности. Примерно в трех процентах случаев клещи являются переносчиками энцефалита, который при заражении может вызвать смертельный исход.

Жители Хабаровского края могут сделать прививку бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

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