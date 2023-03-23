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НовостиОбщество23 марта 2023 5:00

Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края вакцинироваться от клещевого энцефалита

Глава региона сам сделал прививку, показав пример другим
Александра ЯВИЩЕНКО
Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края привиться от клещевого энцефалита Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровского края привиться от клещевого энцефалита Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае проходит прививочная кампания против клещевого энцефалита. Жителям региона рекомендуют делать прививки, не дожидаясь начала сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет. Личным примером губернатор края Михаил Дегтярев показал, что в иммунизации нет ничего страшного и опасного.

- В нашем крае много людей ходит в тайгу, выезжает на рыбалку, охоту, ходит в лес за грибами или просто прогуляться. А там могут быть клещи. Я много езжу по региону по службе, выбираюсь на прогулку с семьей и собакой. Поэтому привился сам и всем рекомендую это сделать, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2023 году вакцинировались уже около 20 тысяч человек. За этот сезон планируется поставить около 100 тысяч прививок. Один укол может защитить человека от опасности. Примерно в трех процентах случаев клещи являются переносчиками энцефалита, который при заражении может вызвать смертельный исход.

Жители Хабаровского края могут сделать прививку бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

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