Минерализованную полосу готовят на окраинах Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

На место выехал мэр города Максим Семенов с Иваном Шелеханом, руководителем управления по делам гражданской обороны и ЧС.

- Минерализованная полоса проходит на территориях поселков Амурский, Мясокомбинат, Железнодорожный, Кирпичики и имени Лукашово. Ее ширина составляет 10 метров, а протяженность почти 15 километров. Наша главная задача - защитить весь город, а особенно удаленные поселки от возможных природных пожаров, - сказал Максим Семенов.

Кроме того, специалистам поручили подготовить источники воды. Сухую траву они уже убрали. Также должны пройти профилактические мероприятия - график рейдов поручили составить работникам администрации.

Между тем в Октябрьском и Ленинском районах области пожароопасный сезон уже начался. В Биробиджанском и Смидовичском он стартует 24 марта, а в областном центре и Облученском районе - 27 числа.

В регионе уже зарегистрировали четыре термоточки. Они связаны с палом сухой травы и уже ликвидированы. Леса пока не горят. Жителей области просят не забывать о правилах безопасности в этот период: вовремя убирать сухую траву и мусор, быть осторожными с огнем, не разводить костры на полях, рядом со зданиями и во дворах.

В Главном управлении МЧС России по ЕАО круглосуточно работает телефон доверия - 8 (4262) 223-999. По нему можно рассказать о поджигателях или о нарушениях пожарного законодательства.

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