Минусовые температуры ожидают хабаровчан 24 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередное похолодание принесет погода в Хабаровск 24 марта. Только-только жители краевой столицы почувствовали весну, но морозы никак не хотят отступать. В пятницу синоптики обещают морозы до -10 градусов ночью. А днем температура поднимется не выше -1. При этом осадков можно не опасаться. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

24 марта погода ухудшится во всех районах Хабаровского края. Небольшой снег местами пройдет в центральной и северной части региона, местами возможна метель. Скорость ветра составит 5-14 метров в секунду. Только в Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском районах сила порывов будет доходить до 20 метров.

На юге столбик термометра покажет от -5 до -10 ночью и от -2 до +3 днем. В центральных районах будет от -4 до -17, а днем от -7 до ноля градусов. На севере ожидается от -13 до -30 ночью и от -14 до ноля градусов днем.

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