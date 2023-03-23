Ветераны культуры приняли поздравления в Хабаровске

Ветеранов культуры поздравили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице поздравили работников культурной сферы в преддверии профессионального праздника, который отмечают 25 марта. В честь этого прошел торжественный прием в центре «Содружество». На церемонию были приглашены больше 30 ветеранов отрасли. Для них организовали концерт и чаепитие. Гостей поздравил Павел Троценко, глава хабаровского совета ветеранов.

- Вы связали свою судьбу с такими замечательными профессиями. Вы дарите радость нам - хабаровчанам. В преддверии праздника хотелось бы сказать вам массу теплых слов. Вы пронесли через долгие годы жизни любовь к искусству. Этот год президент объявил Годом педагога и наставника. Мне очень приятно видеть в зале тех учителей, которые активно работают с молодежью. Спасибо вам, что передаете свой опыт, - сказал Павел Троценко.

Виновников торжества поздравила и Анна Тригуб, ведущий специалист управления культуры Хабаровска. Она пожелала ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемых творческих идей, развития и счастья.

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