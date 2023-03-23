Памятную доску в честь Героя СССР открыли в Магадане Фото: Сергей Носов

В Магадане состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в честь Александра Логунова, Героя Советского Союза. Александр Никитич участвовал в Великой Отечественной войне, а в начале 50-х служил в управлении Министерства государственной безопасности на Дальнем Севере.

- Сегодня, как и в 1948 году, сотрудники управления обеспечивают безопасность государства, жестко пресекая коррупцию, организованную преступность и терроризм, вносят неоценимый вклад в укрепление общественно-политической стабильности, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Открытие доски приурочили к торжественной дате: 75 лет назад образовалось УФСБ России по Магаданской области.

В Хабаровске планируют открыть центр военно-спортивной подготовки. Его создание обсудили во время встречи мэра города Сергея Кравчука с депутатским корпусом.

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