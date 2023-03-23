Алексей Гуков из Хабаровского края выиграл Кубок мира по боксу «Жемчужина Адриатики»

Алексей Гуков из Хабаровского края выиграл Кубок мира по боксу Фото: федерация бокса Хабаровского края

Кубок мира по боксу «Жемчужина Адриатики» среди спортсменов 17-18 лет прошел в Черногории в Будве. В соревнованиях приняли участие представители 23 стран. Они разыграли медали турнира в 13 весовых категориях среди юношей и 12 - среди девушек. В весе до 67 килограммов победил боксер из Охотска - Алексей Гуков.

Спортсмен провел три поединка, два из которых завершил победами со счетом 5:0. На ринге он одолел Ваника Дзениса из Сербии, Мурсала Нурбекова из Казахстана и кубинца Давида Мануэля Эспиноса Сантойя.

- Эти соревнования еще называют юниорский Кубок мира. Это очень престижный турнир. Нам было полезно на нем выступить, тем более перед первенством Европы. Очень приятно было выступать с гимном и флагом России, - поделился Дамба Ханхабаев, тренер спортсмена.

Алексей Гуков с 24 по 30 апреля в Армении примет участие в первенстве Европы. Сейчас он усердно готовится к предстоящим соревнованиям.

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