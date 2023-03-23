К летнему сезону готовят аттракционы в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Не за горами открытие летнего сезона в парках аттракционов. Уже сейчас специалисты готовят качели и карусели к приему посетителей. К слову, с прошлого года их по закону нужно зарегистрировать в госконтроле. На круглом столе в Комсомольске-на-Амуре рассказали, как это сделать.

- На встрече были разъяснены риски при использовании, а также вопрос по обязательной их регистрации. С одним из предпринимателей, который готов зарегистрировать аттракцион в установленном порядке, выехали на место, - сказал Дмитрий Зубарев, начальник главного управления регионального госконтроля и лицензирования.

Колесо обозрения в парке «Судостроитель» работает с 2007 года. Каждое лето в 20 кабинках посетители поднимаются на 27 метров над землей. В каждой кабинке четыре места. Для безопасности желающих распределяют пропорционально. Каждый год аттракцион проходит гарантийное обслуживание, по итогам выдается заключение. В этом году подготовка уже идет.

Если аттракцион не зарегистрировать по всем правилам и в установленные сроки, использовать его будет запрещено. Для регистрации в Гостехнадзор по месту установки аттракциона нужно представить: заявление, паспорт, документ права собственности, паспорт аттракциона, руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, заверенные копии технической документации, акт оценки технического состояния аттракциона, согласие на обработку персональных данных. Всего в Хабаровском крае работают 32 аттракциона, допущенных к использованию. По всем вопросам предприниматели могут позвонить в управление Гостехнадзора по телефонам: 8 (4212) 40-24-83 или 40-24-80.

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