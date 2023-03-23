Заставили снять дверь: хабаровчанин заблокировал вход в лифт жильцам дома

Мужчина оставил соседей без лифта в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Хабаровска установил металлическую дверь на лестничной площадке в подъезде многоэтажки. Соседи возмутились, когда в один из дней обнаружили преграду. Она блокировала им доступ к лифту. Жильцы обратились к правоохранителям с просьбой повлиять на нарушителя, но тот игнорировал все требования. Тогда к делу подключились судебные приставы.
Сотрудники УФССП обязали мужчину, который сделал самовольную перепланировку в доме, привести место общего пользования в первоначальный вид. От него потребовали демонтировать дверь и обеспечить свободный доступ к лифту. Сотрудник службы предупредил нарушителя об ответственности за уклонение от исполнения решения суда.
Зная все возможные последствия, мужчина все равно не торопился исполнять требования. Ситуация изменилась, когда стал вопрос о возмещении исполнительского сбора. Его обязали оплатить пять тысяч рублей. Только тогда мужчина все же убрал дверь.
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