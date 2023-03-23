Зараженную сою не выпустили из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты лаборатории Россельхознадзора снова нашли заражение в крупной партии сои. Бобовые массой больше 260 тонн планировалось вывезти из Хабаровского края.

В зернах эксперты нашли семена амброзии - вредного карантинного организма. Это сорняк, который засоряет почву почти всех зерновых культур и подсолнечника. Он комфортно чувствует себя в садах и огородах и является одним из самых сильных аллергенов для человека. Найденные семена находятся в том состоянии, когда могут прорасти и испортить сою.

- На исследование поступили сразу четыре пробы, уровень зараженности каждой составил от восьми до 13 штук опасных семян на килограмм бобовых, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Уточняется, что бобовые должны были отправить в другие регионы страны для продажи. Всего специалисты пресекли вывоз 268 тонн зерна.

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