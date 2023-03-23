Школьники помогли раскрыть кражу денег в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Вяземском районе наградили троих учеников четвертого класса городской школы №2. Ребята помогли раскрыть кражу денег и вернуть средства хозяйке.
Гуляя на улице, ребята увидели в урне пачку пятитысячных купюр. О своей находке они рассказали родителям, а те сообщили в полицию.
- Сотрудники полиции установили, что обнаруженные детьми 55 тысяч рублей принадлежат местной жительнице, которая ранее сообщала о краже. Сбережения похитил родственник потерпевшей, но, испугавшись ответственности, выбросил их в урну, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Благодарственные письма ребятам прямо в школе вручила майор полиции Оксана Булкагова, старший инспектор ПДН. Владелица денег тоже не осталась в стороне: она встретилась с детьми и их родителями и купила юным следователям сладости.
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