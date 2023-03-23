Пыталась спасти правнучку: жительница Магадана отдала мошенникам 1,5 миллиона

Больше 1,5 миллиона рублей за спасение правнучки отдала мошенникам жительница Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане полицейские расследуют дело о мошенничестве против 85-летней женщины. Пытаясь спасти правнучку, она отдала преступникам немалую сумму денег.

- Женщина рассказала, что вечером 17 марта ей позвонил неизвестный и представился сотрудником следственных органов. Собеседник сообщил пенсионерке, что ее 13-летняя правнучка переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель, якобы пытавшийся объехать девочку, в результате совершил ДТП, получил серьезные травмы, и теперь на его лечение необходимы деньги, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Бабушка согласилась заплатить. На встречу должен был прийти «помощник» следователя. Ему женщина и отдала деньги. Только он вернулся еще пять раз. До двух часов ночи преступники держали женщину в напряжении, звоня ей с разными версиями развития событий. В итоге старушка заплатила и за лечение водителя, и за ремонт его автомобиля, и за непривлечение к ответственности школьницы. В общей сложности - больше полутора миллионов рублей.

Только утром женщина догадалась позвонить родственникам и уточнить, как обстоят дела. Тогда-то и узнала, что ничего не произошло. Когда она накануне разговаривала с правнучкой, которая умоляла помочь, настоящая родственница крепко спала.

Заведено уголовное дело. Полиция ищет преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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