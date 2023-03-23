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НовостиОбщество23 марта 2023 7:41

Пыталась спасти правнучку: жительница Магадана отдала мошенникам 1,5 миллиона

Больше 1,5 миллиона рублей за спасение правнучки отдала мошенникам жительница Магадана
Василина ВАСИЛЬЕВА
Больше 1,5 миллиона рублей за спасение правнучки отдала мошенникам жительница Магадана

Больше 1,5 миллиона рублей за спасение правнучки отдала мошенникам жительница Магадана

Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане полицейские расследуют дело о мошенничестве против 85-летней женщины. Пытаясь спасти правнучку, она отдала преступникам немалую сумму денег.

- Женщина рассказала, что вечером 17 марта ей позвонил неизвестный и представился сотрудником следственных органов. Собеседник сообщил пенсионерке, что ее 13-летняя правнучка переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель, якобы пытавшийся объехать девочку, в результате совершил ДТП, получил серьезные травмы, и теперь на его лечение необходимы деньги, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Бабушка согласилась заплатить. На встречу должен был прийти «помощник» следователя. Ему женщина и отдала деньги. Только он вернулся еще пять раз. До двух часов ночи преступники держали женщину в напряжении, звоня ей с разными версиями развития событий. В итоге старушка заплатила и за лечение водителя, и за ремонт его автомобиля, и за непривлечение к ответственности школьницы. В общей сложности - больше полутора миллионов рублей.

Только утром женщина догадалась позвонить родственникам и уточнить, как обстоят дела. Тогда-то и узнала, что ничего не произошло. Когда она накануне разговаривала с правнучкой, которая умоляла помочь, настоящая родственница крепко спала.

Заведено уголовное дело. Полиция ищет преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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