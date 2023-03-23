Шестой аварийный барак снесли в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Аварийные бараки на проспекте 60-летия Октября продолжают сносить в Хабаровске. Работа началась в 2021 году – тогда губернатор Михаил Дегтярев сумел добиться поддержки федеральных властей. 23 марта здесь снесли здание под номером 187 - шестое по счету. Всего на проспекте располагается больше 60 таких домов. Их строили в 50-х годах прошлого века как временное жилье.

На расселение дома, который снесли сегодня, потратили около 25,5 миллионов рублей. Теперь шесть семей живут в новых квартирах в Индустриальном, Краснофлотском и Железнодорожном районах города.

- Правительство Хабаровского края делает все возможное, чтобы обеспечить достойные условия жизни для наших граждан. По проспекту 60-летия Октября действует отдельная программа по расселению бараков. Уже снесено шесть аварийных многоквартирных домов: 66, 83, 85, 161, 185, 187. Работы еще много, - сказала Анжелика Миронова, министр ЖКХ.

Сейчас по проспекту не расселено еще 12,52 тысяч квадратных метров, новые условия нужны 830 жителям города. Власти направили обращение Марату Хуснуллину, зампреду правительства РФ, с просьбой выделить 1,3 миллиарда рублей на их расселение.

В 2021 и 2022 годах региону выделили 598,96 миллиона рублей. На эти деньги расселили жителей 7,254 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили 360 человек.

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