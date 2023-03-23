Производство деталей для нужд участников СВО наладили в Хабаровском крае Фото: скриншот

В Хабаровском крае появилось небольшое производство для задач спецоперации. Теперь здесь изготавливают приспособление для сброса боеприпасов с дронов. Оно может помочь стабилизировать полет аппарата и зафиксировать снаряд. А, значит, более эффективно выполнить боевую задачу. Изготовить специальные элементы для беспилотников – хвостовики - попросили сами военные.

Помочь в производстве вызвались предприниматели. Расходные материалы закупила партия «Единая Россия».

- Мы пригласили инженеров, которые помогли нам создать рабочие модели, которые являются оптимальными и начали их производить, - рассказал Александр Мелека, депутат Хабаровской городской думы.

В небольшом помещении можно производить до двух тысяч деталей, которые очень ждут на передовой. 100 штук хватает одному подразделению примерно на неделю.

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