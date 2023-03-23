За убийство знакомого осудят мужчину в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Железнодорожном районе Хабаровска на скамье подсудимых окажется мужчина. Год назад он убил своего приятеля.
Против хабаровчанина завели уголовное дело за убийство. В феврале прошлого года он со своей сожительницей был в гостях у знакомого. Компания выпивала. Застолье закончилось убийством.
- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину квартиры твердым предметом не менее восьми ударов по голове и телу, а также не менее трех ударов ножом. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. Свою вину мужчина так и не признал. Сейчас дело направлено в суд, где ему вынесут приговор. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
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