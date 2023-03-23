«Хабаровские линии» перестают летать в Чегдомын из Хабаровска Фото: «Хабаровские линии»
21 марта состоялся последний рейс «Хабаровских авиалиний» из Хабаровска в Чегдомын. Это был последний полет в зимнем сезоне, сообщает авиакомпания.
В этот день сотрудники поселкового аэропорта обследовали взлетно-посадочную полосу и пришли к выводу, что для использования она больше непригодна. Грунт размок.
- Верхний слой грунта толщиной в один сантиметр подсох, но его мерзлые нижние слои начали оттаивать и размокли. А после недавнего холодного дождя размокший слой грунта увеличился и почти приблизился к пяти сантиметрам. Это критическая величина для использования самолетов L-410. По требованиям это воздушное судно может производить взлет и посадку либо на твердый грунт, либо на асфальтовое или бетонное покрытие, - рассказали в аэропорту Чегдомына.
В итоге авиакомпания отменила по этой причине рейсы, которые должны были состояться 23, 25, 28 и 30 марта. Сотрудники уже обзванивают клиентов и рассказывают им, как вернуть потраченные на билеты деньги.
В прошлом году по этой причине рейсы отменили еще раньше - 19 марта. Возобновить полеты планируется только в конце октября, когда на улице снова похолодает.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru