«Хабаровские линии» перестают летать в Чегдомын из Хабаровска Фото: «Хабаровские линии»

21 марта состоялся последний рейс «Хабаровских авиалиний» из Хабаровска в Чегдомын. Это был последний полет в зимнем сезоне, сообщает авиакомпания.

В этот день сотрудники поселкового аэропорта обследовали взлетно-посадочную полосу и пришли к выводу, что для использования она больше непригодна. Грунт размок.

- Верхний слой грунта толщиной в один сантиметр подсох, но его мерзлые нижние слои начали оттаивать и размокли. А после недавнего холодного дождя размокший слой грунта увеличился и почти приблизился к пяти сантиметрам. Это критическая величина для использования самолетов L-410. По требованиям это воздушное судно может производить взлет и посадку либо на твердый грунт, либо на асфальтовое или бетонное покрытие, - рассказали в аэропорту Чегдомына.

В итоге авиакомпания отменила по этой причине рейсы, которые должны были состояться 23, 25, 28 и 30 марта. Сотрудники уже обзванивают клиентов и рассказывают им, как вернуть потраченные на билеты деньги.

В прошлом году по этой причине рейсы отменили еще раньше - 19 марта. Возобновить полеты планируется только в конце октября, когда на улице снова похолодает.

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