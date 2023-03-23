За попытку пронести нож в суд накажут жительницу Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Магадана пыталась в сумочке пронести нож в здание суда. Теперь ей придется ответить за этот поступок, ведь такие предметы брать на заседание с собой запрещено. Интересную находку в ее сумочке обнаружили приставы.

- Во время проведения пропускного режима в здании Магаданского городского суда посетительнице предложили выложить на стол металлические, колюще-режущие и другие предметы, которые могут быть использованы в незаконных действиях против судей и участников процесса, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Магаданской области.

Только женщина заявила, что у нее при себе ничего подобного нет. Приставы вооружились металлоискателем и нашли у нее в сумочке нож.

Против магаданки составили административный протокол. Теперь ей грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.

В прошлом году судебные приставы составили 17 таких протоколов. Игнорируя специалистов, люди пытались пронести на заседание суда запрещенные предметы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.