За попытку пронести нож в суд накажут жительницу Магадана
Фото: Даниил ОПАРИН
Жительница Магадана пыталась в сумочке пронести нож в здание суда. Теперь ей придется ответить за этот поступок, ведь такие предметы брать на заседание с собой запрещено. Интересную находку в ее сумочке обнаружили приставы.
- Во время проведения пропускного режима в здании Магаданского городского суда посетительнице предложили выложить на стол металлические, колюще-режущие и другие предметы, которые могут быть использованы в незаконных действиях против судей и участников процесса, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Магаданской области.
Только женщина заявила, что у нее при себе ничего подобного нет. Приставы вооружились металлоискателем и нашли у нее в сумочке нож.
Против магаданки составили административный протокол. Теперь ей грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.
В прошлом году судебные приставы составили 17 таких протоколов. Игнорируя специалистов, люди пытались пронести на заседание суда запрещенные предметы.
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