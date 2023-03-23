Мальки форели вылупились на уникальном заводе в Хабаровском крае Фото: Александр Кох

Александр Кох, глава района имени Лазо 23 марта работал на выезде с коллегами. Сначала специалисты отправились в село Кругликово, где проверили работу крестьянско-фермерского хозяйства. Руководитель хозяйства Сергей Пустовит в 2021 году выиграл 8,7 миллионов рублей гранта на развитие животноводческой фермы молочного направления. Сейчас здесь больше 100 голов крупного рогатого скота. Также фермер купил помещение для содержание животных.

После этого Александр Кох отправился в Екатеринославку – там расположен рыбоводный комплекс «Амурсталь-Центр» по разведению, производству, переработке рыбы и производству кормов.

- Сегодня завершено строительство двух модулей для разведения кариевого сома и форели. Проведен пробный запуск воды в бассейны первого модуля, запуск оборудования, - рассказал глава района.

В декабре прошлого года для размножения купили икру форели. Сейчас из нее вылупились мальки красной рыбы.

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