Выступление Мишустина оценил эксперт из Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за прошлый год. Во время своей речи он озвучил, какие меры принимаются для защиты доходов и занятости людей. Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, рассказала, как с этим обстоят дела в регионе.

По словам премьер-министра, в стране расширили возможность обучения на новую профессию. По последним данным, курсы переподготовки прошли почти 200 тысяч россиян. В Хабаровском крае дополнительное или основное образование получили больше 1 800 человек. Они учились по нацпроекту «Демография».

- Внимание было уделено таким категориям граждан, как молодежь до 35 лет, работники, находящиеся под риском увольнения, безработные, граждане старшего поколения, а также женщины с детьми дошкольного возраста, - сказала Инна Малинина.

Также во время своего выступления Михаил Мишустин рассказал о росте социальных выплат, состоянии рынка жилья и многом другом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.