Выступление Мишустина оценил эксперт из Хабаровского края
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за прошлый год. Во время своей речи он озвучил, какие меры принимаются для защиты доходов и занятости людей. Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, рассказала, как с этим обстоят дела в регионе.
По словам премьер-министра, в стране расширили возможность обучения на новую профессию. По последним данным, курсы переподготовки прошли почти 200 тысяч россиян. В Хабаровском крае дополнительное или основное образование получили больше 1 800 человек. Они учились по нацпроекту «Демография».
- Внимание было уделено таким категориям граждан, как молодежь до 35 лет, работники, находящиеся под риском увольнения, безработные, граждане старшего поколения, а также женщины с детьми дошкольного возраста, - сказала Инна Малинина.
Также во время своего выступления Михаил Мишустин рассказал о росте социальных выплат, состоянии рынка жилья и многом другом.
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