Адекватных цен на проезд в автобусе добивается прокуратура Магадана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Магадана проверила транспортную доступность в городе. Специалисты оценили стоимость проезда в общественном транспорте.

Самая дешевая поездка составляет 27 рублей. Столько стоит билет по маршруту «Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая». Правда, тариф здесь низкий только потому, что перевозчик заключил муниципальный контракт.

По остальным же направлениям стоимость может варьироваться от 55 до 80 рублей – на усмотрение перевозчиков. А доехать из Магадана до аэропорта стоит и вовсе 200 рублей.

- В целях предупреждения социальной напряженности и пресечения резкого и значительного увеличения стоимости проезда в общественном транспорте надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к мэрии Магадана об организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам, - рассказали в прокуратуре Магадана.

Суд требования иска удовлетворил, но его решение в силу пока не вступило, уточнили в прокуратуре.

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