Мэрия заплатит за покусанных собаками детей в Биробиджане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Биробиджане состоялся суд по делу матери с детьми, которых покусали бродячие собаки. Ответить за это придется администрации города.

В январе прошлого года на двоих детей 10 и 12 лет напала бездомная собака. Это случилось около дома №17 по улице Космонавтов. Ребята шли домой со школы, когда животное подбежало к ним и начало рычать, а потом укусило каждого за ноги. Их мать обратилась в больницу, школьникам помогли врачи.

- В результате нападения пострадавшие испытывали физические и нравственные страдания, им ставили уколы, накладывали швы, на ногах остались шрамы, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Представитель ответчика в суде не согласился с требованием и посчитал завышенной сумму компенсации. Прокурор же с ними согласилась и указала, что причиненный вред должна возместить администрация города.

В итоге с мэрии взыскали 230 тысяч рублей моральной компенсации и 33,8 тысячи рублей судебных расходов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.