Мэрия заплатит за покусанных собаками детей в Биробиджане
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Биробиджане состоялся суд по делу матери с детьми, которых покусали бродячие собаки. Ответить за это придется администрации города.
В январе прошлого года на двоих детей 10 и 12 лет напала бездомная собака. Это случилось около дома №17 по улице Космонавтов. Ребята шли домой со школы, когда животное подбежало к ним и начало рычать, а потом укусило каждого за ноги. Их мать обратилась в больницу, школьникам помогли врачи.
- В результате нападения пострадавшие испытывали физические и нравственные страдания, им ставили уколы, накладывали швы, на ногах остались шрамы, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Представитель ответчика в суде не согласился с требованием и посчитал завышенной сумму компенсации. Прокурор же с ними согласилась и указала, что причиненный вред должна возместить администрация города.
В итоге с мэрии взыскали 230 тысяч рублей моральной компенсации и 33,8 тысячи рублей судебных расходов.
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