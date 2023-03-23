Сергей Ефремов покинул пост начальника налоговой Хабаровского края Фото: УФНС России по Забайкальскому краю

Сергей Ефремов, начальник Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, покинул свой пост. С 21 марта он руководит ведомством в Забайкальском крае.

Сергей Викторович родился 22 августа 1973 года в Хабаровске. Окончил Хабаровский государственный технический университет и Дальневосточную академию государственной службы. Всю жизнь посвятил налоговой. Впервые на работу вышел в 1996 году, стал старшим налоговым инспектором в Хабаровске. Уже через два года замещал главного инспектора, а с 2001 года стал начальником отдела межрегиональной инспекции по ДФО. С 2006 исполнял обязанности начальника ведомства, а 16 января 2013 года его назначили руководителем управления. Здесь он проработал чуть больше 10 лет.

За хорошую работу его наградили почетными грамотами, знаками отличия и благодарностью президента.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.