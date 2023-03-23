Новый исправительный центр для осужденных открыли в Магаданской области Фото: УФСИН России по Магаданской области
В Магадане прошло торжественное открытие нового исправительного центра для осужденных. Он будет располагаться при четвертной колонии. Здесь планируется размещать тех, кого суд приговорил к принудительным работам.
Открытие началось, как и полагается – с перерезания красной ленты. После этого для присутствующих провели мини-экскурсию.
- В учреждении с лимитом наполнения 104 места расположились помещения административного назначения, спальные комнаты, кухня, санитарно-гигиенические помещения, оборудованные современными душевыми и стиральными машинами, а также кабинеты для проведения социальной и воспитательной работы, - рассказали в УФСИН России по Магаданской области.
Осужденные к принудительным работам должны будут жить в центре и соблюдать правила внутреннего распорядка. За их нарушение руководство может ужесточить режим.
Всех устроят на работу в соответствии с квалификацией на предприятия Магадана. Часть зарплаты они будут отдавать на погашение исков, оплату питания и коммуналки. На руки им полагается не меньше 25 процентов от всего дохода.
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