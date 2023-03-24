Сергей Ефремов покинул пост главы УФНС по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Викторович Ефремов возглавлял управление Федеральной налоговой службы (УФНС) в Хабаровском крае с 16 января 2013 года. За время службы в регионе он был награжден почетной грамотой ФНС России в 2021-м и благодарностью президента Российской Федерации в 2022 году. Приказом Минфина РФ 21 марта 2023 года он был назначен на пост главы УФНС по Забайкальскому краю.

Сергей Ефремов родился 22 августа 1973 года в Хабаровске. Он окончил Хабаровский государственный технический университет и Дальневосточную академию государственной службы. Работать в налоговых органах он начал с 1996 года. Его карьера началась с должности старшего инспектора по Хабаровску, но уже с 2006-го он занимал руководящие посты в межрегиональной инспекции ФНС России по ДФО.

Напомним, ранее Сергей Ефремов в эфире РАДИО «КП» - Хабаровск» рассказал о преимуществах и недостатках налогообложения самозанятых

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