13 улиц около соцобъектов отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
В городе Юности продолжатся работы по нацпроекту в 2023 году. Уже в апреле рабочие приступят к подготовке участков. Всего в Комсомольске будут отремонтированы 13 улиц, на которых располагаются социальные объекты города:
- Лесозаводская (Пенсионный фонд);
- Пионерская от Партизанской до Сахалинской (стадион «Строитель»);
- проспект Мира от Дзержинской до Речного вокзала (Театр юного зрителя, Дом молодежи и набережная);
- Аллея Труда от проспекта Интернационального до Гагарина (школы №№ 36 и 32, детсад №126);
- переулок Проезжий (школа №32);
- Амурская (Детско-юношеский центр «Дземги»);
- Комсомольская от проспекта Мира до проспекта Октябрьского (корпус Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета);
- Вокзальная от проспекта Мира до Севастопольской (психиатрическая больница);
- Чапаева (Дворей культуры железнодорожников);
- переулок Дворцовый от проспекта Победы до проспекта Московского (школа №3);
- Хабаровская (детсад №71);
- проспект Московский от Свердлова до Советской (детская музыкальная школа);
- Металлургов (санаторий-профилакторий «Металлург» и одноименный спортивный комплекс).
Кроме этих улиц в порядок приведут еще 27 дорог. Общая протяженность отремонтированных участков составит 34 километра.
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