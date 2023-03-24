13 улиц около соцобъектов отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В городе Юности продолжатся работы по нацпроекту в 2023 году. Уже в апреле рабочие приступят к подготовке участков. Всего в Комсомольске будут отремонтированы 13 улиц, на которых располагаются социальные объекты города:

- Лесозаводская (Пенсионный фонд);

- Пионерская от Партизанской до Сахалинской (стадион «Строитель»);

- проспект Мира от Дзержинской до Речного вокзала (Театр юного зрителя, Дом молодежи и набережная);

- Аллея Труда от проспекта Интернационального до Гагарина (школы №№ 36 и 32, детсад №126);

- переулок Проезжий (школа №32);

- Амурская (Детско-юношеский центр «Дземги»);

- Комсомольская от проспекта Мира до проспекта Октябрьского (корпус Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета);

- Вокзальная от проспекта Мира до Севастопольской (психиатрическая больница);

- Чапаева (Дворей культуры железнодорожников);

- переулок Дворцовый от проспекта Победы до проспекта Московского (школа №3);

- Хабаровская (детсад №71);

- проспект Московский от Свердлова до Советской (детская музыкальная школа);

- Металлургов (санаторий-профилакторий «Металлург» и одноименный спортивный комплекс).

Кроме этих улиц в порядок приведут еще 27 дорог. Общая протяженность отремонтированных участков составит 34 километра.

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