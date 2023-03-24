Производство продуктов питания расширяется в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае за 2022 год заметно увеличились объемы производства продуктов питания. Предприятиям удалось не только нарастить скорость изготовления товаров, но и расширить их ассортимент. За год в регионе появилось около 100 новых позиций.

- Люди должны быть обеспечены свежей и качественной продукцией. Это одна из главных задач, которые стоит перед нами в условиях санкций. Мы видим, что наши производители активно включились в работу, - сказала Светлана Абдалова, представитель минсельхоза Хабаровского края.

Сейчас в регионе работает больше 280 компаний пищевой и перерабатывающей промышленности. За прошлый год они изготовили 40 тысяч тонн хлеба. В 2021 году показатель был на 800 тонн меньше. Также предприятиям удалось нарастить на 21,6 процента выпуск сливочного масла, на 1,3 процента колбасных изделий и на 11,2 процента овощных консервов.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае планируют увеличить производство сои и зерновых, что позволит увеличить запасы продуктов в регионе.

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