Достижения в реализации проекта «Умный город» обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск участвует в программе цифровизации в рамках федерального проекта «Умный город». Этой теме было посвящено одно из совещаний, участниками которого стали замы мэра, представители науки и общественных организаций.

- Достижения в сфере цифровизации городов оцениваются на всевозможных конкурсах. По результатам всероссийского рейтинга «IQ городов» по итогам 2021 года Хабаровск занял восьмое место из 63, набрав 73,92 балла и попав в десятку лучших «Крупных городов», - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

О текущих достижениях краевой столицы в рамках федерального проекта рассказала Валерия Мулина, замглавы управления информационных технологий Хабаровска.

- В 2022 году МБУ «МИАЦ» была разработана первая очередь системы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (АИС «ЖКХ»). Она позволит в онлайн-режиме следить за работой управляющих компаний. Система представляет собой карту города с нанесенными объектами контроля. Объекты, для которых установлен плановый срок выполнения, подсвечиваются желтым цветом. Если работы выполнены в срок, точка окрашивается зеленым. Если работы завершены с опозданием, используется фиолетовый цвет. Красный обозначает нарушение сроков. Сейчас в систему занесено 3507 домов, которые находятся на контроле 350 управляющих организаций, - сказала Валерия Мулина.

Успехи краевой столицы в реализации программы «Умный город» вызывают интерес у коллег из других населенных пунктов. В связи с этим следующая конференция Международной ассамблеи пройдет в краевой столице в преддверии 165-летия Хабаровска.

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