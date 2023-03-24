Дорожный паралич: одна из главных улиц Хабаровска повязла в пробках

Упавший столб стал причиной большой пробки на Карла Маркса в Хабаровске
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Утром 24 марта хабаровчане с трудом могли проехать по Карла Маркса. Пробка тянулась на сотни метров. Средняя скорость движения едва доходила до 10 километров в час. Виновником утреннего коллапса стал столб, рухнувший на проезжую часть.
- Пробка стоит в обе стороны. Столб упал у ЖК Парус, как раз там, где был провал на Павла Морозова. Проезжала мимо – там уже что-то делают, стоит машина с подъемником, приехала полиция, - рассказала «КП» - Хабаровск» местная жительница.
Световая опора будто бы сложилась пополам. От падения на землю ее удерживает только натянутые провода. Вероятно, из-за этой аварии у жителей района временно отключат свет. Что стало причиной падения столба пока неизвестно.
Напомним, на прошлой неделе в серьезную аварию попал автобус в Комсомольске, протаранив остановку и въехав в столб на высокой скорости.
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