Ракетный корабль «Ржев» построят на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре Фото: Амурский судостроительный завод

На Амурском судостроительном заводе работают над созданием малого ракетного корабля «Ржев» по заказу Министерства обороны России. Сейчас корабелы готовятся к монтажу линии вала, служащего для передачи крутящего момента от двигателя к движителю и передачи упорного давления к корпусу судна.

- Каждая рабочая операция, произведенная специалистами бригады, будет предъявлена отделу технического контроля и представителям заказчика - Министерству обороны РФ, - прокомментировали в пресс-службе Амурского судостроительного завода.

Напомним, в России реализуется программа «Квоты под киль», которая направлена на поддержку отечественных судостроителей. Накануне стартовали испытания краболова «Омолон», построенного в Хабаровске в рамках проекта для магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл». Судно вышло в море 1 марта 2023 года.

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