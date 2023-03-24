20 тысяч детей примут участие в проекте «Билет в будущее» в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Всероссийский фестиваль «Билет в будущее» состоялся в Екатеринбурге. Одним из главных событий мероприятия стало создание Всероссийского экспертного совета по профориентации. В его состав вошли педагоги Хабаровского края.

- В регионе в 2023 году участниками профориентационных мероприятий станут более 20 тысяч детей. Помимо вводной и итоговой диагностики, им будет предоставлена возможность пройти дополнительные тесты на выявление своих талантов, способностей, ценностей. Диагностика адаптирована для учащихся 6-7, 8-9 и 10-11 классов, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В этом году программу ждут изменения. В проекте «Билет в будущее» будут участвовать и родители детей. А в ближайшие месяцы стартует организационный курс для педагогов, которым расскажут, как повысить мотивацию школьников.

Учебным заведениям представят электронную профориентационную «Стартовую карту». Доступ к ней будет у всех участников проекта «Билет в будущее».

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