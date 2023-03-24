Первые магазины сети «Пятерочка» открылись в Хабаровске 24 марта Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Утром 24 марта в Хабаровске состоялось долгожданное открытие первых магазинов сети «Пятерочка». Из обещанных 20 торговых точек пока двери покупателям распахнули только четыре. Но хабаровчан уверяют - это только начало. Один из магазинов открылся прямо в здании кинотеатра «Хабаровск».

- Поначалу людей было мало, но за несколько минут площадь у входа в магазин заполнилась любопытными прохожими. В итоге покупателей стало так много, что на кассах образовались огромные очереди. Большинство цен на продукты ниже средних по городу - это приятно. Да и выбор продуктов большой, - рассказал «КП» - Хабаровск» местный житель.

В первые минуты работы в магазинах уже стояли огромные очереди Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Напомним, ранее стало известно, что в краевой столице планируют открыть 20 магазинов сети. Об этом рассказал Илья Амирханов, владелец фирмы «Зайца». Но эта информация оказалась неточной. Во время торжественной церемонии представитель торговой сети заявил, что в Хабаровске откроются 40 магазинов, а всего на Дальнем Востоке будет открыто 150 «Пятерочек».

Ассортимент в "Пятерочке" оказался не меньше, чем в городских магазинах Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

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