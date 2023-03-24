Память погибших товарищей почтили сотрудники Росгвардии в Хабаровске
В преддверии Дня войск нацгвардии России молодые сотрудники Росгвардии побывали на «Аллее Памяти». Они возложили гвоздики к мемориальным плитам, установленным в память о тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг.
- Росгвардейцы сначала выслушали рассказ Ольги Тищенко, председателя ветеранской организации краевого управления вневедомственной охраны, о каждом из шести погибших сослуживцев. После церемонии они отправились на экскурсию в музей регионального УМВД, - рассказали в пресс-службе УФС ВНГ России по Хабаровскому краю.
Росгвардейцы принесли гвоздики к мемориальным плитам на «Аллее Памяти»
Александр Соловьев, полковник милиции в отставке, во время визита в музей рассказал росгвардейцам историю становления милиции на Дальнем Востоке. Также молодые сотрудники узнали об этапах становления службы вневедомственной охраны в Хабаровске.
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