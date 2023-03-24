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НовостиОбщество24 марта 2023 3:20

Советник губернатора Хабаровского края прокомментировал доклад Михаила Мишустина

Интерес вызвала тема, которая касалась мер поддержки бизнеса
Александра ЯВИЩЕНКО
Советник губернатора Хабаровского края прокомментировал доклад Мишустина

Советник губернатора Хабаровского края прокомментировал доклад Мишустина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин, председатель Правительства России, выступил в госдуме с докладом, озвучив меры поддержки бизнеса, которые реализуются в стране. Его выступление прокомментировал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Правительство России помогает отечественному бизнесу избежать последствий санкций и защитить предпринимателей от их давления. Для этого в стране зафиксирована кадастровая стоимость имущества для платежей государству, действуют отсрочки по уплате страховых взносов, обнулены НДС на гостиничные услуги.

- Фиксация кадастровой стоимости поможет бизнесу планировать расходы на годы вперед. Отсрочка уплаты взносов по страховке позволит направить средства на поддержку и развитие компаний, выполнить социальную ответственность перед сотрудниками, - сказал Андрей Веретенников.

Раньше в России ставка НДС для туризма и индустрии гостеприимства составляла 20 процентов. Это один из самых высоких показателей среди всех стран. Налоговая нагрузка по уплате НДС была фактически налогом с оборота и превышала 30 процентов от выручки при норме максимум в 10,5 процента. Обнуление или снижение ставки НДС позволит привлечь инвесторов в сферу туризма. Это, в свою очередь, обеспечит создание дополнительных рабочих мест, рост прибыли организаций и, соответственно, увеличение объемов уплачиваемых налогов.

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