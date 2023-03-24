Советник губернатора Хабаровского края прокомментировал доклад Михаила Мишустина

Советник губернатора Хабаровского края прокомментировал доклад Мишустина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин, председатель Правительства России, выступил в госдуме с докладом, озвучив меры поддержки бизнеса, которые реализуются в стране. Его выступление прокомментировал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Правительство России помогает отечественному бизнесу избежать последствий санкций и защитить предпринимателей от их давления. Для этого в стране зафиксирована кадастровая стоимость имущества для платежей государству, действуют отсрочки по уплате страховых взносов, обнулены НДС на гостиничные услуги.

- Фиксация кадастровой стоимости поможет бизнесу планировать расходы на годы вперед. Отсрочка уплаты взносов по страховке позволит направить средства на поддержку и развитие компаний, выполнить социальную ответственность перед сотрудниками, - сказал Андрей Веретенников.

Раньше в России ставка НДС для туризма и индустрии гостеприимства составляла 20 процентов. Это один из самых высоких показателей среди всех стран. Налоговая нагрузка по уплате НДС была фактически налогом с оборота и превышала 30 процентов от выручки при норме максимум в 10,5 процента. Обнуление или снижение ставки НДС позволит привлечь инвесторов в сферу туризма. Это, в свою очередь, обеспечит создание дополнительных рабочих мест, рост прибыли организаций и, соответственно, увеличение объемов уплачиваемых налогов.

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