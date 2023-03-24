Автограф-сессия с игроками команды «СКА-Нефтяник» состоится 26 марта Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Болельщики хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» смогут встретиться с игроками любимой команды 26 марта с 15:00 до 17:00. Для фанатов устроят автограф-сессию, на которой будут присутствовать Василий Грановский, Алан Джусоев и Туомас Мяаття. Встреча пройдет в арене «Ерофей» на северной трибуне. Впускать посетителей начнут в 14:55.

Гостям будут раздавать карточки с изображениями игроков. Но их количество будет ограниченно. Также посетители смогут сделать фото с кубком чемпионов России. Все желающие смогут купить точные копии маек Джусоева, Мяаття, Грановского, Каланчина, Ивкина и Шардакова. Найти их можно будет в точках продажи атрибутики.

Напомним, «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом в пятый раз. В финальном матче он обыграл кемеровский «Кузбасс».

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