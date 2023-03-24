Владимир Путин поручил разработать план развития лесопромышленности Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Правительстве РФ прошло совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса в стране. Президент России Владимир Путин поручил властям Хабаровского края вместе с Правительством РФ разработать предложения по развитию предприятий отрасли, которые имеют стратегическое значение для региона. Такое же поручение получили власти Приморского края.

Владимир Путин также поручил разработать решения, которые могли бы повысить уровень обработки и переработки древесины, расширить технологические цепочки изготовления продукции из древесины с высокой долей добавленной стоимости при сохранении кадрового состава организаций.

Ответственными за исполнение поручения в регионе назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Документ нужно подготовить до 31 марта.

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