Сбор волонтеров на турнир Russian Judo Tour прошел в Хабаровске Фото: минспорта Хабаровского края
1 и 2 апреля в Хабаровске пройдет турнир по дзюдо Russian Judo Tour. В связи с этим в регионе сформирована команда волонтеров, которые будут принимать участие в организации и проведении мероприятий, церемониях награждения. Накануне состоялся первый съезд добровольцев.
- Помощь волонтеров на таких масштабных соревнованиях сложно переоценить. На предстоящий турнир ждем около 400 участников из разных стран. Спасибо всем, кто откликнулся и будет вместе с нами все эти дни, - сказал Вадим Шульга, замминистра спорта Хабаровского края.
Во время слета добровольцы получили одежду и аксессуары с символикой турнира. Им провели вводный инструктаж. Волонтеры также посмотрели, как тренируются дзюдоисты.
- Подготовка к турниру идет полным ходом. Сейчас у борцов интенсивные тренировки. Зрители действительно увидят зрелищные поединки. Приглашаем всех любителей спорта вместе со своими семьями, вход для зрителей свободный, - сказала Ирина Родина, представитель Федерации дзюдо России в ДФО.
Турнир Russian Judo Tour пройдет в «Платинум Арене». Уже подтверждено участие спортсменов из семи стран. Впервые среди дзюдоистов будут девушки и женщины. На соревнованиях кроме медалей будет разыгран и Кубок губернатора Хабаровского края.
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