Решить проблему с подорожанием проезда в общественном транспорте поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Благовещенска

Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска продолжает расти, и это не нравится жителям города. Сергей Кравчук, мэр краевой столицы, обратил на это внимание специалистов на встрече с ними и потребовал подключить к этому вопросу депутатов.

- Для жителей подорожание стоимости проезда стало острой проблемой. Меня крайне беспокоит этот вопрос. Я пытаюсь разобраться и понять, почему это происходит. Ранее я дал поручение управлению транспорта дать мне статистику, в которой указана себестоимость проезда на маршрутах как на регулируемых, так и на нерегулируемых тарифах, - сказал мэр Хабаровска.

Владимир Ощановский, начальник управления транспорта, отметил, что по закону перевозчики имеют право повышать стоимость в условиях конкуренции. Сегодня они объясняют это тем, что с сентября прошлого года цена топлива увеличилась на 25 процентов, запчасти и расходники - на 30 процентов, зарплата - на 17 процентов, электричество - на четыре процента, тепло - на десять процентов. В прошлом году управление даже направило в УФАС письмо с просьбой проверить обоснованность этого повышения. Специалисты антимонопольной службы почти никаких нарушений не нашли.

Однако мэр с этими словами не согласился: он отметил, что в условиях конкуренции цена, наоборот, должна снижаться. Поэтому поручил проработать этот вопрос с перевозчиками и проверить, заслуживают ли они вообще право работать на городских маршрутах. К работе чиновник посоветовал привлечь депутатов - тогда предприниматели почувствуют ответственность за свои поступки. Главное - учитывать интересы людей.

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