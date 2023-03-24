Участник СВО встретился со студентами и школьниками Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Доброволец из Хабаровска, который уехал на СВО сразу после окончания вуза, ненадолго вернулся домой. Он проведет две недели в родном городе, после чего снова отправится выполнять воинский долг. Время в Хабаровске он решил провести с пользой. Помимо общения с родными и близкими, он решил встретиться с молодежью. Встречу организовали в Центре патриотического воспитания. На нее пришли ученики гимназии №7 и студенты автодорожного техникума.

- На передовой мы все понимаем, что нужно держаться. Для нас важны поддержка родных и соотечественников. Мы с ребятами ее чувствуем. Приятно получать письма и рисунки детей из Хабаровска, - рассказал участник СВО.

Учащиеся спрашивали о том, в каких условиях живут военнослужащие, что помогает им не падать духом на передовой. Также боец лично пообщался с детьми, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО.

Напомним, недавно душещипательная история развернулась в Хабаровске. 57-летний Андрей вернулся с СВО и занялся поисками девочки, которая спасла его жизнь. Недели поисков завершились счастливым концом.

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