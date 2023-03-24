При попытке инвестировать житель Комсомольска-на-Амуре потерял 850 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Желая заработать на инвестициях, комсомольчанин потерял 850 тысяч рублей. Объявление о выгодных сделках он увидел в интернете, скачал приложение и прошел регистрацию.

После этого 58-летнему мужчине написал менеджер и сказал, что для инвестирования нужно внести на счет деньги.

- Своих сбережений у комсомольчанина оказалось недостаточно, и он оформил кредит. После внесения запрашиваемой суммы личный кабинет в приложении оказался заблокирован, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности мужчина отдал мошенникам 850 тысяч рублей.

Полиция просит не верить сообщениям о легком и быстром заработке. А прежде чем вкладывать куда-либо деньги, стоит почитать отзывы и узнать о компании как можно больше информации, в том числе проверить наличие лицензии на подобную деятельность.

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