Хабаровск вошел в десятку российских городов у бизнес-путешественников

Хабаровск вошел десятку российских городов у бизнес-путешественников Фото: Екатерина Пунтус

Все чаще и чаще бизнесмены пытаются совместить отдых с работой и выбирают для деловых поездок города, в которых можно немного расслабиться. В десятку таких городов вошел Хабаровск, сообщает Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. Исследования провели сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com. На первом и втором местах, как полагается, находятся Москва и Санкт-Петербург. Краевая столица заняла почетное третье место - ее выбирают два процента предпринимателей.

- Растет и число деловых поездок по России. В среднем рост за прошлый год составил около 18 процентов. Для нас MICE-туризм был и остается важным направлением наряду с экологическим, культурным, образовательным и промышленным туризмом, - рассказала Екатерина Пунтус.

Кроме того, она напомнила, что в крае работает туристический портал habtravel.ru, на котором можно забронировать и оплатить отель. Здесь можно уточнить город, дату заезда и количество гостей. В базе больше 200 мест размещения, которые есть на территории Хабаровского края.

Также в топ-10 вошли Казань, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск и Иркутск.

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