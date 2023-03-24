Беглянка с бутылкой: разыскиваемую преступницу поймали в Хабаровске

Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске. Она попалась бдительным сотрудникам магазина самообслуживания на улице Панфиловцев.

44-летняя жительница села Некрасовки зашла в торговую точку, не собираясь ничего покупать. Постояв несколько минут у стеллажей с алкоголем, она выбрала бутылку «по душе», спрятала ее под одеждой и направилась на выход. Подозрительную покупательницу заметили сотрудники магазина. Они остановили женщину, пытавшуюся покинуть зал мимо кассы. Тогда вскрылся факт кражи, и работники вызвали полицию.

Участковые доставили женщину в отделение. Они были сильно удивлены, когда проверили ее по базе. Оказалось, что задержанная находилась в федеральном розыске.

- Она украла товар из магазина в Комсомольске. Тогда на нее завели уголовное дело за малое хищение. При этом женщине на тот момент уже было назначено административное наказание. Тогда она решила скрыться от следователей, за что ее объявили в розыск, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После случая в Комсомольске женщину заочно заключили под стражу. Теперь же арест стал реальным. Сейчас она находится в СИЗО в ожидании суда.

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